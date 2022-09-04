Нассурдин Имавов поблагодарил за поддержку фанатов из России и Франции

Французский боец смешанных единоборств дагестанского происхождения Нассурдин Имавов прокомментировал победу над американцем Хоакином Бакли, поблагодарив за поддержку команду и болельщиков.

«Спасибо всем за поддержку, я ничего не сделал бы сегодня без зрителей, для меня честь выступать в этом карде. Я был удивлён, как он прибавил в третьем раунде, но я знал, что он воин, поэтому и хотел драться с ним. Я сам устал немного сегодня. Спасибо моей команде, Фернанду Лопесу, залу MMA Factory и всем из России, Кавказа, Дагестана, всем, кто поддерживает, спасибо большое», — сказал Имавов после боя.

Встреча Имавов — Бакли прошла на турнире UFC в Париже (Франция) и продлилась все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу французскому бойцу.