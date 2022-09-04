Нассурдин Имавов поблагодарил за поддержку фанатов из России и Франции

Французский боец смешанных единоборств дагестанского происхождения Нассурдин Имавов прокомментировал победу над американцем Хоакином Бакли, поблагодарив за поддержку команду и болельщиков.
«Спасибо всем за поддержку, я ничего не сделал бы сегодня без зрителей, для меня честь выступать в этом карде. Я был удивлён, как он прибавил в третьем раунде, но я знал, что он воин, поэтому и хотел драться с ним. Я сам устал немного сегодня. Спасибо моей команде, Фернанду Лопесу, залу MMA Factory и всем из России, Кавказа, Дагестана, всем, кто поддерживает, спасибо большое», — сказал Имавов после боя.
Встреча Имавов — Бакли прошла на турнире UFC в Париже (Франция) и продлилась все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу французскому бойцу.
- 4 сентября 2022
-
00:43
-
00:36
-
00:15
- 3 сентября 2022
-
23:46
-
23:37
-
22:34
-
22:11
-
21:59
-
21:47
-
21:27
-
21:14
-
20:07
-
18:48
-
18:38
-
18:19
-
17:05
-
16:18
-
16:00
-
15:10
-
14:08
-
14:01
-
13:06
-
13:02
-
12:40
-
11:52
-
11:01
-
10:44
-
09:55
-
09:30
-
09:18
-
09:00
-
08:30
-
08:02
-
08:00
-
00:16