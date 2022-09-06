«Будет нарастать профессионализм». Костя Цзю рассказал об отличиях боксёрских груш

Бывший абсолютный чемпион мира, неоднократный победитель престижных турниров по боксу Константин Цзю разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав об отличиях боксёрских груш.



«В чём отличие инерционной груши от обычной боксёрской? Как видите, в моём арсенале есть две крутые груши и, конечно, я их активно использую как во время тренировки, так и перед. Тренировка с обычной грушей отличается от маленькой инерционной.



Большая груша направлена на мышечные усилия, где нагружаются суставы, кости, хрящевые соединения. То есть все упражнения подходят для работы с силой и выносливостью.

Инерционная груша несёт другой смысл. Она направлена на развитие быстрого реагирования, на атаки противника, на прокачку реакции. Супер, конечно, использовать такие комбо и чередовать. Так у вас отработается чёткость удара и будет нарастать профессионализм», — написал Цзю.

Фото: Из личного архива Кости Цзю

Фото: Из личного архива Кости Цзю

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