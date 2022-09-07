Бывший соперник Романа Копылова ушёл из ММА после проигрыша россиянину

32-летний итальянец Алессио Ди Кирико решил завершить карьеру в смешанных единоборствах. Это решение он принял после поражения в поединке с россиянином Романом Копыловым на турнире UFC в Париже.
«К сожалению, я потерпел ещё одно поражение. Не могу думать о том, как сильно я заставил страдать всех, кто любит меня, и даже всех, кто просто верит в меня. Я чувствую, что пришло время повесить перчатки на гвоздь.
Знаю, что это точка невозврата, знаю, что через несколько лет буду скучать как сумасшедший. Но сейчас есть много причин, которые велят мне остановиться, а не продолжать. Спасибо всем от всего сердца за то, что были рядом со мной в этой последней битве», — написал Ди Кирико в своих социальных сетях.
В общей сложности Копылов провёл 20 боёв в ММА, в которых одержал 13 побед и потерпел семь поражений.
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