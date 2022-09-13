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«С ним было бы тяжелее всего». Рой Джонс рассказал, как дрался бы с Бетербиевым

«С ним было бы тяжелее всего». Рой Джонс рассказал, как дрался бы с Бетербиевым
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Рой Джонс-младший ответил на вопрос, как действовал бы в бою с действующим обладателем титулов в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянином Артуром Бетербиевым.

«С Артуром Бетербиевым было бы тяжелее всего, потому что вам нужно быть уверенным в том, что вы попадёте по нему до того, как он попадёт по вам. А это то, что у меня хорошо получалось. Однако важно быть уверенным в том, что вы будете первым, потому что, если он попадёт по вам, будут проблемы.

Он нокаутёр, и это то, как он боксирует. Когда я был чемпионом, я отбирал лучшее, что у вас есть. Если я узнавал, в чём ваша сила – это первое, что я забирал», – сказал Джонс в интервью YouTube-каналу FightHype.

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