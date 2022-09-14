Телохранитель Флойда проведёт бой на одном турнире с Мейвезером

Рэй Садеги, более известный под псевдонимом Джиззи Мак как телохранитель легендарного боксёра Флойда Мейвезера, проведёт бой с кикбоксёром Кодзи Танакой. Поединок пройдёт 25 сентября на турнире Super Rizin в Японии, сообщает BJ Penn.
Танака выступает обычно в лёгком весе. Ожидается, что Джиззи Мак должен перевесить японца на 40–50 кг. Отметим, в этот же день состоится поединок Флойда Мейвезера и японского бойца смешанных единоборств Микуру Асакуры.
Для 45-летнего боксёра это будет уже четвёртый выставочный поединок. Ранее американец встречался с Теншином Нацукавой, Логаном Полом и Доном Муром. 12 июня 2022 года Мейвезер был включён в Международный зал боксёрской славы. В его активе 50 боёв и ни одного поражения.
Самые большие выигрыши Мейвезера на ставках:
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