Мейвезер рассказал о гонораре за бой с японским бойцом ММА Асакурой

Бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер рассказал о гонораре за выставочный бой против японского бойца смешанных единоборств Микуру Асакуры.



«Несколько миллионов в минуту. За этот бой я заработаю примерно $ 15-20 млн. 20 миллионов за девять минут, неплохо! Выставочные бои дают мне возможность путшествовать. Я всегда много ездил по миру, но сейчас я развлекаю людей по всей планете. Я не смог провести настоящий бой в Японии, но им нравится, когда я показываю шоу. Они любят, когда я приезжаю и выступаю.



Я зарабатываю на этом большие деньги. Но, как я уже говорил, я не потерплю оскорблений. Если бы они нанесли какой-то телесный вред, мне пришлось бы полностью уйти. Я не буду ставить себя в положение, в котором меня жестоко избивают. Пока я не получаю таких ударов, я готов проводить показательные бои», — приводит слова Мейвезера Daily Mail.



Для 45-летнего Флойда Мейвезера это будет уже четвёртый выставочный поединок. Ранее американец встречался с Тенсином Насукавой, Логаном Полом и Доном Муром. 12 июня 2022 года Мейвезер был включён в Международный зал боксёрской славы. В его активе 50 боёв и ни одного поражения.



Последние 12 поединков Асакура провёл в Rizin. В нынешнем году представитель Японии не участвовал в боях.

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