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Тренер Чимаева сказал, почему он может остаться в полусреднем весе UFC

Тренер Чимаева сказал, почему он может остаться в полусреднем весе UFC
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Алан Насименто, член тренерского штаба шведского проспекта UFC Хамзата Чимаева, высказался о перспективах подопечного в полусреднем дивизионе (до 77 кг) организации.

«Полусредний вес застрял из-за реванша [Усмана и Эдвардса]. Ситуация Чимаева в дивизионе такова: он либо дожидается титульного боя, либо выступает в качестве замены, если кто-то травмируется. Но если он поднимется, поединок с бойцом из топ-5 будет интересен.

Мы думаем о том, чтобы подняться, но мы уже создали наследие в полусреднем весе. Сосредоточенность остаётся на том, чтобы стать чемпионом. После того как Хамзат упомянул о переходе, мы с командой решили, что нужно дождаться момента, когда дивизион успокоится, и понять, когда мы получим чемпионский бой», – приводит слова Насименто издание MMA Fighting.

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