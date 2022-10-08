Источник: Фьюри достиг предварительного соглашения с Чисорой
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Именитый британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора (33-12, 23 KO) достиг предварительного соглашения о поединке с действующим обладателем титула WBC и соотечественником Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO), сообщает издание The Telegraph.
Боксёры могут провести поединок 3 декабря в городе Кардифф (Великобритания).
Если соглашение будет достигнуто, встреча станет третьей для бойцов. Впервые бойцы сошлись в июле 2011 года, и тогда Фьюри победил единогласным решением, нанеся Чисоре дебютное поражение в карьере. Реванш состоялся в ноябре 2014-го, и на этот раз Цыганский король победил досрочно.
Ранее Эдди Хирн, промоутер британца Энтони Джошуа, сообщил, что Чисора получил контракт на бой с Фьюри.
Новость по темеДерек Чисора может стать следующим соперником Тайсона Фьюри
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