Источник: Фьюри достиг предварительного соглашения с Чисорой

Именитый британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора (33-12, 23 KO) достиг предварительного соглашения о поединке с действующим обладателем титула WBC и соотечественником Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO), сообщает издание The Telegraph.

Боксёры могут провести поединок 3 декабря в городе Кардифф (Великобритания).

Если соглашение будет достигнуто, встреча станет третьей для бойцов. Впервые бойцы сошлись в июле 2011 года, и тогда Фьюри победил единогласным решением, нанеся Чисоре дебютное поражение в карьере. Реванш состоялся в ноябре 2014-го, и на этот раз Цыганский король победил досрочно.

Ранее Эдди Хирн, промоутер британца Энтони Джошуа, сообщил, что Чисора получил контракт на бой с Фьюри.