«Не беспокойся, брат, я буду там». Волкановски ответил Махачеву

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг), австралиец Александр Волкановски ответил российскому бойцу смешанных единоборств Исламу Махачеву, который недавно обратил внимание на отсутствие своего соперника Чарльза Оливейры в Абу-Даби (ОАЭ) за две недели до их поединка.
«Две недели до боя, а Чарльз и его команда ещё не в Абу-Даби. Должен ли я начать переживать?» – написал Махачев в социальных сетях.
«Не беспокойся, брат, я буду там», — ответил Волкановски.
Поединок между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на турнире UFC 280. 31-летний Махачев впервые за семь с половиной лет выступлений в промоушене поборется за чемпионский титул. Для 32-летнего Оливейры это уже второй титульный шанс.
Хасбик размазал гамбургер по лицу Волкановски:
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