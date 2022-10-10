Тайсон Фьюри: Чисора заслужил ничью в бою с Усиком как минимум

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о бое между абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе украинцем Александром Усиком и экс-претендентом на мировой титул в супертяжёлом весе Дереком Чисорой из Великобритании.



«На мой взгляд, Чисора, по крайней мере, сыграл вничью с Усиком. Так что я вижу Чисору таким же опасным, как и Усик – если это Чисора, которого я знаю. Вы смотрели тот бой? Это был очень хороший бой, очень близкий, и я думаю, что Чисора заслужил минимум ничью», – сказал Фьюри в интервью Seconds Out.

По итогам отведённых регламентом 12 раундов все трое боковых судей отдали победу Александру со счётом 117-112, 115-113 и 115-113.

Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки: