Промоутер Тайсона Фьюри назвал имя его следующего соперника
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Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри, отреагировал на слух о том, что его подопечный готовится провести третий поединок с ветераном и соотечественником Дереком Чисорой.
«У нас есть противник с самым высоким рейтингом, и это Дерек Чисора. Вот на что мы нацелены, и это произойдёт 3 декабря.
Тайсон не выступал в течение года, и мы ожидали декабрьского боя с Усиком, но он оказался недоступен. Надеюсь, что бой состоится в феврале. Тайсон же хочет выступить перед ним. Мы хотим вытащить его на ринг. Пускай он подерётся с Чисорой, и если победит, то выйдет на большой бой», – сказал Уоррен в интервью iFL TV.
Ранее в интервью Василий Ломаченко оценил шансы Усика в бою с Фьюри.
Новость по темеЛомаченко оценил шансы Усика в бою с Фьюри
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