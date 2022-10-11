Фьюри: Чисора — не из простых соперников, он может измотать до полусмерти

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри оценил опасность своего соперника по предстоящему бою Дерека Чисоры. Сообщается, что боксёры находятся на стадии согласования поединка и должны сойтись 3 декабря в Великобритании.
«По моему мнению, Чисора как минимум заслужил ничьей в бою с Усиком. Не знаю, видели ли вы этот поединок, но это был очень хороший и равный бой. Думаю, менеджер Усика тоже предполагал, что бой был ничейным, так что Чисора — не из простых соперников. Если вы не показываете свой лучший бокс, Дерек измотает вас до полусмерти», — сказал Фьюри в интервью SecondsOut.
Александр Усик и Дерек Чисора провели бой 31 октября 2020 года, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей.
Фьюри и Чисора впервые сошлись в июле 2011 года, и тогда Фьюри победил единогласным решением, нанеся Дереку первое поражение в карьере. Реванш состоялся в ноябре 2014-го, на этот раз Цыганский король победил досрочно.
Фьюри показал Джошуа, как победить Усика:
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