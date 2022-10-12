Александр Емельяненко: надеюсь, Еркаев понимает, куда ввязывается

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав о подготовке к поединку с главой промоушена «Арена» Сергеем Еркаевым. Бой должен состояться 6 ноября на арене ЦСКА.



«Тренировки идут полным ходом перед боем 6 ноября в промоушене «Арена». Надеюсь, Сергей Еркаев понимает, куда ввязывается», — написал Емельяненко, добавив видео с тренировки.

А. Емельяненко готовится к бою с Еркаевым:

Напомним, последний бой Емельяненко провёл с соотечественником Вячеславом Дациком. Противостояние проходило в рамках боксёрского поединка и завершилось в первом раунде, на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и рефери принял решение остановить поединок.