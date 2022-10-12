Мейвезер: все величайшие боксёры — чернокожие

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях легендарный американец Флойд Мейвезер-младший отреагировал на слова бывшего соперника, мексиканца Сауля Альвареса, заявившего, что он не желает боксировать с соотечественниками.
«Как промоутер я далёк от расизма. Я стою за спинами многих молодых бойцов. Не имеет значения, откуда они. Они могут быть из Мексики, откуда угодно. Я просто помогаю бойцам достигать того, чего они хотят.
Канело сказал: «Я не хочу драться с мексиканцами». Но Канело сделал карьеру на том, что бил мексиканцев. И теперь он говорит, что не хочет устраивать бой с Бенавидесом. И это способ избежать западни.
Знаете, почему чернокожие бойцы так не говорят? Потому что они говорят, что лучшие должны встречаться с лучшими. Все величайшие боксёры – чернокожие», – сказал Мейвезер в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
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