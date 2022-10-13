Еркаев отреагировал на предостережение Емельяненко

Глава промоушена «Арена» Сергей Еркаев прокомментировал слова будущего соперника, популярного российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко в свой адрес. Ранее Емельяненко рассказал о своей подготовке к поединку с Еркаевым, написав при этом следующее сообщение: «Надеюсь, Сергей Еркаев понимает, куда ввязывается».



«Танцор нормальный. Нормально поработаем в октагоне. А это танцы со звёздами!» — написал Еркаев в комментариях к посту Емельяненко.



Поединок между Емельяненко и Еркаевым должен состояться 6 ноября на арене ЦСКА. В последнем бою Александр встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Противостояние проходило в рамках боксёрского поединка и завершилось в первом раунде, на 12-й секунде, когда Емельяненко был отправлен в нокаут.

А. Емельяненко готовится к бою с Еркаевым: