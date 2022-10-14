Боец UFC Тодорович: Чимаев готов конкурировать с топовыми средневесами

Сербский боец UFC Душко Тодорович считает, что Хамзат Чимаев достаточно хорошо себя зарекомендовал, чтобы провести бой с лидерами рейтинга в среднем весе.

«Учитывая уровень, который показал Хамзат, я думаю, что он наверняка перейдёт в средний вес. У него была серьёзная проверка, поэтому он точно может конкурировать с топ-10 или даже с первой пятёркой лучших. Он близок к вершине. Вокруг Чимаева всегда ажиотаж. Очевидно, у него есть навыки, чтобы конкурировать с этими крутыми парнями», — приводит слова Тодоровича Sportskeeda.

Напомним, в своём последнем бою на UFC 279 в сентябре Чимаев встретился с представителем США Кевином Холландом и победил удушающим приёмом в первом раунде. Изначально швед должен был сразиться с именитым ветераном организации Нейтом Диазом, однако не смог уложиться в лимит полусреднего дивизиона, после чего кард претерпел изменения. Затем Хамзат намекнул, что собирается в будущем перейти в среднюю весовую категорию.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза.