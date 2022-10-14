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Александр Емельяненко провёл спарринг с юной девушкой. Видео

Александр Емельяненко провёл спарринг с юной девушкой. Видео
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко показал, как проводил спарринг с молодой девушкой. Соответствующую видеозапись Александр разместил в своих социальных сетях.

«Пятничные спарринги!» — подписал видео Александр.

Александр Емельяненко провёл спарринг с юной девушкой:

Напомним, в настоящий момент Емельяненко проводит подготовку к поединку с главой промоушена «Арена» Сергеем Еркаевым. Противостояние должно состояться 6 ноября на арене ЦСКА. В последнем бою Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Поединок, который проходил по правилам бокса, завершился в первом раунде, на 12-й секунде, когда Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и не смог продолжить выступление.

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