Александр Емельяненко провёл спарринг с юной девушкой. Видео

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко показал, как проводил спарринг с молодой девушкой. Соответствующую видеозапись Александр разместил в своих социальных сетях.



«Пятничные спарринги!» — подписал видео Александр.

Александр Емельяненко провёл спарринг с юной девушкой:

Напомним, в настоящий момент Емельяненко проводит подготовку к поединку с главой промоушена «Арена» Сергеем Еркаевым. Противостояние должно состояться 6 ноября на арене ЦСКА. В последнем бою Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Поединок, который проходил по правилам бокса, завершился в первом раунде, на 12-й секунде, когда Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и не смог продолжить выступление.