Джойс: Чисора против Фьюри — мёртвый бой

Временный чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBO Джо Джойс раскритиковал возможный бой между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.
«Я надеялся на бой. Написал пару твитов, рыбачил и ждал, что мою наживку проглотят, но они не захотели войны с «Джаггернаутом». Теперь я буду ждать и наблюдать за тем, как всё сложится. Планирую начать тренировочный лагерь и провести следующий бой в марте 2023 года. А там посмотрим, кто будет соперником. Когда всё утрясётся, я могу стать чемпионом в супертяжёлом весе.
Бой Чисоры с Фьюри — мёртвый. Фьюри отобьёт ему голову или разберётся с ним ещё быстрее, чем в прошлый раз. Чисора будет настроен на войну, будет усердно работать, но проиграет», — цитирует Джойса Metro.
Бой между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой может состояться 3 декабря.
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