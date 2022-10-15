Холланд рассказал, почему отклонил приглашение Чимаева вместе потренироваться
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Американский боец смешанных единоборств Кевин Холланд объяснил, почему отклонил приглашение Хамзата Чимаева вместе провести тренировку.
«Более вероятно, что вселенная изменится и мы все будем похожи на героев мультфильмов, чем я стану тренироваться с этим парнем. Я не знаю, о чём он думал, когда приглашал меня. Наверное, потому что я спросил его, сколько раз в неделю они занимаются борьбой.
Но я просто пытался украсть рецепт для себя и своих ребят. Я не тренируюсь ни с какими другими командами. Могу лишь зайти к другим крутым бойцам и спросить у них «как дела». Но моя команда всегда будет в приоритете, эти парни всегда со мной», — приводит слова Холланда MMA Mania.
Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза.
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