Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Холланд рассказал, почему отклонил приглашение Чимаева вместе потренироваться

Холланд рассказал, почему отклонил приглашение Чимаева вместе потренироваться
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Кевин Холланд объяснил, почему отклонил приглашение Хамзата Чимаева вместе провести тренировку.

«Более вероятно, что вселенная изменится и мы все будем похожи на героев мультфильмов, чем я стану тренироваться с этим парнем. Я не знаю, о чём он думал, когда приглашал меня. Наверное, потому что я спросил его, сколько раз в неделю они занимаются борьбой.

Но я просто пытался украсть рецепт для себя и своих ребят. Я не тренируюсь ни с какими другими командами. Могу лишь зайти к другим крутым бойцам и спросить у них «как дела». Но моя команда всегда будет в приоритете, эти парни всегда со мной», — приводит слова Холланда MMA Mania.

«Легко опрокинет Чимаева». Карьера бойца UFC длится 147 секунд – почему его все боятся? «Легко опрокинет Чимаева». Карьера бойца UFC длится 147 секунд – почему его все боятся?

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022