Холланд рассказал, почему отклонил приглашение Чимаева вместе потренироваться

Американский боец смешанных единоборств Кевин Холланд объяснил, почему отклонил приглашение Хамзата Чимаева вместе провести тренировку.

«Более вероятно, что вселенная изменится и мы все будем похожи на героев мультфильмов, чем я стану тренироваться с этим парнем. Я не знаю, о чём он думал, когда приглашал меня. Наверное, потому что я спросил его, сколько раз в неделю они занимаются борьбой.

Но я просто пытался украсть рецепт для себя и своих ребят. Я не тренируюсь ни с какими другими командами. Могу лишь зайти к другим крутым бойцам и спросить у них «как дела». Но моя команда всегда будет в приоритете, эти парни всегда со мной», — приводит слова Холланда MMA Mania.

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