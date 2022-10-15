Тренер Волкановски высказался о возможном поединке с Исламом Махачевым

Тренер чемпиона UFC в полулёгком весе Алекса Волкановски Фрэнк Хикман высказался о возможном бое своего подопечного с Исламом Махачевым.



Волкановски ранее заявлял, что будет запасным бойцом на титульном поединке между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.



«Борьба Алекса подходит для того, чтобы противостоять Махачеву. Да, Ислам — дагестанец, и уровень борьбы в этом регионе просто запредельный, но и Волкановски достаточно хорошо действует в партере. Не всегда это можно сказать по его боям, но он всегда готов к грэпплингу.



Ислам хорош в своём деле и представляет собой невероятную угрозу. С ним тяжело бороться, но если кто и может остановить Махачева в борьбе, то это именно Алекс», — заявил Хикман в разговоре с Submission Radio.