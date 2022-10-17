Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Пока ещё ночь». Соперник Александра Емельяненко показал актуальную физическую форму. Фото

«Пока ещё ночь». Соперник Александра Емельяненко показал актуальную физическую форму. Фото
Комментарии

Глава промоушена «Арена» Сергей Еркаев разместил новый пост в своих социальных сетях, показав нынешние физические кондиции. Следующий поединок Еркаев проведёт с популярным российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Противостояние должно состояться 6 ноября на арене ЦСКА.

«Даже после самой тёмной ночи наступает рассвет. А сильный дождь заканчивается радугой. Но пока что ещё ночь», — подписал фото Еркаев.

Фото: Из личного архива Сергея Еркаева

Напомним, в последнем бою Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Поединок проходил по правилам бокса и завершился в первом раунде, на 12-й секунде, когда Вячеслав нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и не смог продолжить выступление.

Александр Емельяненко женился:

От свадьбы в СИЗО до настоящего счастья. Как Емельяненко женился на своей бывшей супруге От свадьбы в СИЗО до настоящего счастья. Как Емельяненко женился на своей бывшей супруге
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022