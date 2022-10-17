«Пока ещё ночь». Соперник Александра Емельяненко показал актуальную физическую форму. Фото

Глава промоушена «Арена» Сергей Еркаев разместил новый пост в своих социальных сетях, показав нынешние физические кондиции. Следующий поединок Еркаев проведёт с популярным российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Противостояние должно состояться 6 ноября на арене ЦСКА.
«Даже после самой тёмной ночи наступает рассвет. А сильный дождь заканчивается радугой. Но пока что ещё ночь», — подписал фото Еркаев.
Фото: Из личного архива Сергея Еркаева
Напомним, в последнем бою Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Поединок проходил по правилам бокса и завершился в первом раунде, на 12-й секунде, когда Вячеслав нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и не смог продолжить выступление.
Александр Емельяненко женился:
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