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«Свадьба свадьбой, а тренировки по расписанию!» А. Емельяненко провёл спарринг. Видео

«Свадьба свадьбой, а тренировки по расписанию!» А. Емельяненко провёл спарринг. Видео
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав, как провёл спарринг. Совсем недавно Емельяненко делился с подписчиками видео с церемонии бракосочетания. Боец заключил брак со своей бывшей супругой Полиной.

«Свадьба свадьбой, а тренировки по расписанию!» — подписал видео Александр.

А. Емельяненко: свадьба свадьбой, а тренировки по расписанию!

Напомним, в последнем поединке Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой проходил по правилам боксёрского поединка и завершился победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, он нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок.

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