В команде Фьюри объяснили, почему его бой с Чисорой имеет смысл

Тодд Дюбёф, президент промоушена Top Rank, ведущего карьеру действующего чемпиона WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри, объяснил, почему его поединок с ветераном и соотечественником Дереком Чисорой является своевременным.
«Трудно говорить о моём отношении к этому бою. Важны обстоятельства, потому что они навязывают бой. Если вы спросите кого-то на улице, то все захотят увидеть поединок Фьюри и Усика. Или, и даже сильнее, бой Фьюри и Джошуа.
Тайсон ещё молод, и он хочет оставаться активным. Чисора – проверенный супертяжеловес, и он является британцем, так что этот бой имеет смысл. Очевидно, бои с Усиком и Джошуа находятся в приоритете, но нам нужно найти кого-то, учитывая обстоятельства», – приводит слова функционера издание Daily Espress.
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