Дерек Чисора отреагировал на слух об организации его трилогии с Фьюри

Британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора (33-12, 23 KO) прокомментировал слух о том, что он станет следующим соперником действующего чемпиона WBC и соотечественника Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO), готовящегося вернуться на ринг 3 декабря.

«Я не дерусь с ним. Это всё слухи. То же самое, если кто-то скажет: «Эй, ты спишь с чужой женой». Это всё слухи. Получил я контракт? Нет, мне ничего не присылали. Ничего», – сказал боец в интервью YouTube-каналу iFL TV.

В своём последнем бою в июле Чисора взял реванш у болгарского экс-претендента Кубрата Пулева, закрыв два поражения подряд от новозеландского экс-чемпиона Джозефа Паркера. Фьюри в конце апреля досрочно остановил соотечественника Диллиана Уайта.