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«Это голова Еркаева. Вот так она будет летать». А. Емельяненко показал видео с тренировки

«Это голова Еркаева. Вот так она будет летать». А. Емельяненко показал видео с тренировки
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, поделившись с подписчиками видео с тренировки.

«Говорят, в работе нужно представлять соперника. Вот это голова Еркаева. Вот так она будет у него во время нашего боя летать: туда-сюда, туда-сюда», — сказал Александр.

«Так будет летать голова Еркаева в нашем бою 6 ноября на ЦСКА арене!» — говорится в описании к видео.

А. Емельяненко: так будет летать голова Еркаева в нашем бою:

Бой Емельяненко с президентом промоушена «Арена» Сергеем Еркаевым состоится 6 ноября на арене ЦСКА. В последнем поединке Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой проходил в рамках боксёрского поединка и завершился победой Дацика.

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