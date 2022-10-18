Александр Емельяненко ответил на слова Фёдора о том, что ему нужно навести порядок в душе

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на слова своего брата Фёдора о том, что ему нужно навести в душе порядок.



«Я видел эти интервью. Мне кажется, Фёдору надо начать с себя. Есть такая поговорка: в чужом глазу соринку видишь, а в своём бревна не заметишь. Поэтому пусть Фёдор за себя говорит. А я ничего за него говорить не буду», — сказал Александр Емельяненко на пресс-конференции Hardcore Boxing.

Напомним, в настоящий момент Александр Емельяненко проводит подготовку к поединку с главой промоушена «Арена» Сергеем Еркаевым. Противостояние должно состояться 6 ноября на арене ЦСКА. В последнем бою Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком и уступил нокаутом на 12-й секунде первого раунда.

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