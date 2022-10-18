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Александр Емельяненко: Исмаилов и Дацик ничего особенного в ринге не представляют

Александр Емельяненко: Исмаилов и Дацик ничего особенного в ринге не представляют
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о боксёрских навыках Магомеда Исмаилова и Вячеслава Дацика.

«Дацик или Исмаилов? Да чёрт его знает. Ни тот, ни другой ничего особенного не представляют в ринге. Победа Дацика надо мной – случайность», — сказал Александр Емельяненко на пресс-конференции Hardcore Boxing.

Напомним, в настоящий момент Александр Емельяненко проводит подготовку к поединку с главой промоушена «Арена» Сергеем Еркаевым. Противостояние должно состояться 6 ноября на арене ЦСКА. В последнем бою Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком и уступил нокаутом на 12-й секунде первого раунда.

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