Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Емельяненко ответил на вопрос о перспективах брата Фёдора в боксе

Александр Емельяненко ответил на вопрос о перспективах брата Фёдора в боксе
Комментарии

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о перспективах своего брата Фёдора Емельяненко, который также является бойцом MMA, в боксе.

«Перспективы есть у всех бойцов, даже у Дацика, как вы видели. Считаю, Фёдору нужно не с молодыми и голодными бойцами-профессионалами драться, а войти в дивизион ветеранов, известных бойцов из смешанных единоборств. То есть не с профиками боксировать, а именно заниматься популяризацией спортивного, хорошего, здорового образа жизни», — сказал Александр на пресс-конференции Hardcore Boxing.

Александр Емельяненко свой последний поединок провёл против Вячеслава Дацика по правилам бокса. Бой состоялся 24 сентября и завершился уверенной победой Дацика, который отправил своего соперника в нокаут уже на 13-й секунде.

Емельяненко снова отхватил от Дацика! Ещё и ногу подвернул. Видео Емельяненко снова отхватил от Дацика! Ещё и ногу подвернул. Видео
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022