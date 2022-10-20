Чимаев в Абу-Даби обсудит следующий бой в UFC
Поделиться
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев планирует провести встречу с руководством UFC, на которой обсудит свой следующий поединок в рамках промоушена.
«Хамзат прилетит сегодня в Абу-Даби на турнир UFC 280. Он обсудит с руководством организации свой следующий поединок», — приводит ТАСС слова одного из членов команды Чимаева.
Чимаев в данный занимает третью строчку в рейтинге в полусреднем весе. В своём последнем поединке 11 сентября в рамках турнира UFC 279 Чимаев одержал победу над американцем Кевином Холландом, проведя удушающий приём. После этого Чимаев сообщил, что рассматривает вариант с переходом в средний вес.
Всего на счету Чимаева 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 12 побед.
Новость по темеБенеил Дариуш назвал бойцов, которые смогут дать отпор Чимаеву
Комментарии
- 20 октября 2022
-
11:00
-
10:39
-
10:07
-
09:45
-
06:30
-
04:19
-
00:59
-
00:34
-
00:06
- 19 октября 2022
-
23:59
-
23:55
-
23:04
-
22:28
-
22:03
-
21:51
-
20:59
-
20:00
-
19:59
-
19:45
-
19:12
-
19:05
-
18:56
-
17:48
-
17:31
-
16:47
-
16:25
-
16:10
-
15:46
-
15:18
-
14:34
-
14:24
-
14:19
-
14:17
-
14:11
-
14:05
Партнерский контент