Чимаев в Абу-Даби обсудит следующий бой в UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев планирует провести встречу с руководством UFC, на которой обсудит свой следующий поединок в рамках промоушена.



«Хамзат прилетит сегодня в Абу-Даби на турнир UFC 280. Он обсудит с руководством организации свой следующий поединок», — приводит ТАСС слова одного из членов команды Чимаева.



Чимаев в данный занимает третью строчку в рейтинге в полусреднем весе. В своём последнем поединке 11 сентября в рамках турнира UFC 279 Чимаев одержал победу над американцем Кевином Холландом, проведя удушающий приём. После этого Чимаев сообщил, что рассматривает вариант с переходом в средний вес.



Всего на счету Чимаева 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 12 побед.

Новость по теме Бенеил Дариуш назвал бойцов, которые смогут дать отпор Чимаеву