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Чимаев в Абу-Даби обсудит следующий бой в UFC

Чимаев в Абу-Даби обсудит следующий бой в UFC
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев планирует провести встречу с руководством UFC, на которой обсудит свой следующий поединок в рамках промоушена.

«Хамзат прилетит сегодня в Абу-Даби на турнир UFC 280. Он обсудит с руководством организации свой следующий поединок», — приводит ТАСС слова одного из членов команды Чимаева.

Чимаев в данный занимает третью строчку в рейтинге в полусреднем весе. В своём последнем поединке 11 сентября в рамках турнира UFC 279 Чимаев одержал победу над американцем Кевином Холландом, проведя удушающий приём. После этого Чимаев сообщил, что рассматривает вариант с переходом в средний вес.

Всего на счету Чимаева 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 12 побед.

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