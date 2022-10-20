Перейра: Чимаев бегает от Косты

Боец смешанных единоборств в среднем весе Алекс Перейра считает, что Хамзат Чимаев избегает боя с Пауло Костой, хотя на публике заявляет, что готов к поединку.



«Честно говоря, Коста вызвал Чимаева на поединок, но тот сбежал от него. Мы не знаем наверняка, насколько он заинтересован в этих боях. Он бегает от Косты. Пауло заявил, что хочет драться с Хамзатом, а затем на камеру Чимаев подтвердил, что заинтересован в таком поединке. Однако когда всё становится реальным, то он сбегает», — приводит слова Перейры Sportskeeda.



В последнем поединке Хамзат Чимаев удушающим приёмом победил Кевина Холланда на турнире UFC 279 в сентябре. После боя шведский боец чеченского происхождения сказал, что может перейти в среднюю весовую категорию, где и выступает Пауло Коста.

Новость по теме Чимаев в Абу-Даби обсудит следующий бой в UFC