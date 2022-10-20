Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Перейра: Чимаев бегает от Косты

Перейра: Чимаев бегает от Косты
Комментарии

Боец смешанных единоборств в среднем весе Алекс Перейра считает, что Хамзат Чимаев избегает боя с Пауло Костой, хотя на публике заявляет, что готов к поединку.

«Честно говоря, Коста вызвал Чимаева на поединок, но тот сбежал от него. Мы не знаем наверняка, насколько он заинтересован в этих боях. Он бегает от Косты. Пауло заявил, что хочет драться с Хамзатом, а затем на камеру Чимаев подтвердил, что заинтересован в таком поединке. Однако когда всё становится реальным, то он сбегает», — приводит слова Перейры Sportskeeda.

В последнем поединке Хамзат Чимаев удушающим приёмом победил Кевина Холланда на турнире UFC 279 в сентябре. После боя шведский боец чеченского происхождения сказал, что может перейти в среднюю весовую категорию, где и выступает Пауло Коста.

Новость по теме
Чимаев в Абу-Даби обсудит следующий бой в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022