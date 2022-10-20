Перейра: Чимаев бегает от Косты

Боец смешанных единоборств в среднем весе Алекс Перейра считает, что Хамзат Чимаев избегает боя с Пауло Костой, хотя на публике заявляет, что готов к поединку.
«Честно говоря, Коста вызвал Чимаева на поединок, но тот сбежал от него. Мы не знаем наверняка, насколько он заинтересован в этих боях. Он бегает от Косты. Пауло заявил, что хочет драться с Хамзатом, а затем на камеру Чимаев подтвердил, что заинтересован в таком поединке. Однако когда всё становится реальным, то он сбегает», — приводит слова Перейры Sportskeeda.
В последнем поединке Хамзат Чимаев удушающим приёмом победил Кевина Холланда на турнире UFC 279 в сентябре. После боя шведский боец чеченского происхождения сказал, что может перейти в среднюю весовую категорию, где и выступает Пауло Коста.
- 20 октября 2022
-
13:06
-
12:50
-
12:13
-
11:59
-
11:47
-
11:00
-
10:39
-
10:07
-
09:45
-
06:30
-
04:19
-
00:59
-
00:34
-
00:06
- 19 октября 2022
-
23:59
-
23:55
-
23:04
-
22:28
-
22:03
-
21:51
-
20:59
-
20:00
-
19:59
-
19:45
-
19:12
-
19:05
-
18:56
-
17:48
-
17:31
-
16:47
-
16:25
-
16:10
-
15:46
-
15:18
-
14:34