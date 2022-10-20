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Чисора сделал заявление после анонса своего боя с Фьюри

Чисора сделал заявление после анонса своего боя с Фьюри
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Именитый британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора разместил новый пост в своих социальных сетях, где прокомментировал анонс своего поединка с соотечественником Тайсоном Фьюри. Ранее стало известно, что противостояние состоится 3 декабря в столице Великобритании Лондоне.

«Я собираюсь физически забрать то, что принадлежит Тайсону Фьюри, и сделать это своим», — написал Чисора.

Напомним, впервые британские боксёры сразились ещё в июле 2011 года, и тогда Фьюри победил единогласным решением, нанеся Чисоре первое поражение в профессиональной карьере. Реванш состоялся в ноябре 2014-го, и на этот раз Цыганский король победил досрочно.

Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала:

Фьюри клялся в любви к боксу, а выбрал лёгкие бабки. Он променял Усика на пенсионера Фьюри клялся в любви к боксу, а выбрал лёгкие бабки. Он променял Усика на пенсионера
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