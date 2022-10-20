Чисора сделал заявление после анонса своего боя с Фьюри

Именитый британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора разместил новый пост в своих социальных сетях, где прокомментировал анонс своего поединка с соотечественником Тайсоном Фьюри. Ранее стало известно, что противостояние состоится 3 декабря в столице Великобритании Лондоне.



«Я собираюсь физически забрать то, что принадлежит Тайсону Фьюри, и сделать это своим», — написал Чисора.



Напомним, впервые британские боксёры сразились ещё в июле 2011 года, и тогда Фьюри победил единогласным решением, нанеся Чисоре первое поражение в профессиональной карьере. Реванш состоялся в ноябре 2014-го, и на этот раз Цыганский король победил досрочно.

Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала: