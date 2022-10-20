Боб Арум раскрыл планы по Ломаченко

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что хотел бы, чтобы бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко провёл поединок с абсолютным чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американцем Дэвином Хэйни (28-0, 15 KO).



«Я хочу, чтобы Василий Ломаченко сразился с Дэвином Хейни, а победитель подрался с Шакуром Стивенсоном», — приводит слова Арума в своих соцсетях журналист Майкл Бенсон, ссылаясь при этом на выступление Арума на SecondsOutLive.

Напомним, в ночь с 15 на 16 октября мск Хэйни провёл реванш с австралийским экс-чемпионом Джорджем Камбососом-младшим (20-1, 10 KO) и победил его единогласным решением судей. Ломаченко 30 октября в Нью-Йорке (США) встретится с американским проспектом Джэмейном Ортисом (16-0-1, 8 KO).

Что делает Ломаченко уникальным боксёром: