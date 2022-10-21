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Чисора обратился к Фьюри после анонса их боя

Чисора обратился к Фьюри после анонса их боя
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Известный британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора заявил, что рассчитывает нокаутировать своего будущего соперника, чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO). Соответствующий пост Чисора разместил у себя в социальных сетях.

«Спасибо за предоставленную возможность, Тайсон. Я покажу свою признательность на ринге, нокаутировав тебя», — написал Чисора.

Чисора и Фьюри сразятся 3 декабря. Поединок пройдёт в Лондоне. Напомним, впервые британские боксёры сразились ещё в июле 2011 года, и тогда Фьюри победил единогласным решением, нанеся Чисоре первое поражение в профессиональной карьере. Реванш состоялся в ноябре 2014-го, и на этот раз Цыганский король победил досрочно.

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