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Дана Уайт сообщил, что работает над боем Чимаев — Ковингтон

Дана Уайт сообщил, что работает над боем Чимаев — Ковингтон
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Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что намерен организовать бой между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и бывшим временным чемпионом в полусреднем весе Колби Ковингтоном.

«Они могут встретиться на турнире в Лондоне. Я этим займусь», — приводит слова Уайта BJPenn.

Турнир UFC 285 должен пройти в Лондоне 18 марта. На этом же турнире может состояться трилогия между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.

Хамзат Чимаев в своём последнем поединке, состоявшемся в сентябре на турнире UFC 279, удушающим приёмом в первом раунде одержал победу над американским бойцом Кевином Холландом.

Колби Ковингтон в марте этого года на турнире UFC 272 победил Хорхе Масвидаля единогласным решением судей.

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