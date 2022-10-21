Дана Уайт сообщил, что работает над боем Чимаев — Ковингтон

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что намерен организовать бой между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и бывшим временным чемпионом в полусреднем весе Колби Ковингтоном.



«Они могут встретиться на турнире в Лондоне. Я этим займусь», — приводит слова Уайта BJPenn.



Турнир UFC 285 должен пройти в Лондоне 18 марта. На этом же турнире может состояться трилогия между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.



Хамзат Чимаев в своём последнем поединке, состоявшемся в сентябре на турнире UFC 279, удушающим приёмом в первом раунде одержал победу над американским бойцом Кевином Холландом.



Колби Ковингтон в марте этого года на турнире UFC 272 победил Хорхе Масвидаля единогласным решением судей.

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