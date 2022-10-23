Костя Цзю прокомментировал победу Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой на UFC 280

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева над бразильским бойцом Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280.

«Нужно самому хотя бы на месяц прийти в зал, чтобы понять, какая громадная работа была проделана. Многим могло показаться, что победа лёгкая — это не так. Исламу точно не было легко. Просто была выбрана правильная тактика. В конце Махачев воспользовался моментом и задушил соперника», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, этой ночью на турнире UFC 280 Махачев одержал досрочную победу над Оливейрой и стал чемпионом UFC в лёгком весе. Поединок завершился во втором раунде, когда Ислам заставил своего соперника сдаться после удушающего приёма.

Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC: