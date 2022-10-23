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Костя Цзю прокомментировал победу Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой на UFC 280

Костя Цзю прокомментировал победу Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой на UFC 280
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева над бразильским бойцом Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280.

«Нужно самому хотя бы на месяц прийти в зал, чтобы понять, какая громадная работа была проделана. Многим могло показаться, что победа лёгкая — это не так. Исламу точно не было легко. Просто была выбрана правильная тактика. В конце Махачев воспользовался моментом и задушил соперника», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, этой ночью на турнире UFC 280 Махачев одержал досрочную победу над Оливейрой и стал чемпионом UFC в лёгком весе. Поединок завершился во втором раунде, когда Ислам заставил своего соперника сдаться после удушающего приёма.

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