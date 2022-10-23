Промоутер Фьюри анонсировал встречу с командой Усика по организации боя

Боб Арум, сопромоутер обладателя титула WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, сообщил, что намерен встретиться в ближайшее время с представителями украинского боксёра Александра Усика и обсудить детали долгожданного поединка.

«Я хорошо отношусь к Александру Усику, так как он является лучшим другом Василия Ломаченко. Они близко общаются и вместе ездили на Олимпийские игры, у них общий менеджер Эгис Климас, который тоже является нашим очень хорошим другом, и по счастливой случайности мы будем проводить следующий бой Василия 29 октября в «Мэдисон Сквер Гарден».

Эгис и Усик будут там, скорее всего, мы встретимся с ними за ужином. Я планирую с ними подробно поговорить о дальнейших планах, о дате, когда они хотят провести бой. Из наших прошлых бесед я могу с уверенностью сказать, что они хотят боя с Тайсоном Фьюри», — приводит слова Арума Daily Express.

Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки: