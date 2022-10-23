Арум объяснил, почему бой Фьюри и Чисоры не является мисматчем, вспомнив Усика

Боб Арум, сопромоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO), прокомментировал организацию его поединка с ветераном и соотечественником Дереком Чисорой (33-12, 23 KO), который состоится 3 декабря в Лондоне (Великобритания).

«Люди говорят, что Тайсон уже дважды побеждал Чисору. Но посмотрите, как Чисора выступил против Александра Усика. Поединок был крайне близким до тех пор, пока Усик не смог вырваться на свободное пространство.

А когда был организован бой с Энтони Джошуа, люди сказали, что у Усика нет шансов, учитывая выступление против Чисоры. Но, как вы теперь знаете, Усик дважды справился с Джошуа и намного легче, чем с Чисорой», – приводит слова Арума издание BoxingScene.