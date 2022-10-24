«Извинились и обнялись». Хабиб — про конфликт своего брата и Чимаева

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что его брат Абубакар Нурмагомедов и швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев помирились после драки на турнире UFC 280.
«То, что произошло в Абу-Даби, никак нас не красит. Ни нас, ни Абубакара, ни Ислама, ни Хамзата, ни одного человека. Уже наелись этим. В интернете все пишут про это. Даже историческое событие для Ислама отошло на второй план.
Мы встретились все вместе. Пообщались. Извинились друг перед другом, обнялись. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем собираться только по хорошим поводам. Сейчас пояс выиграл Ислам. Следующим это может сделать Хамзат. Я хочу, чтобы мы встретились все ещё раз, когда Хамзат выиграет пояс. Надеюсь, что таких инцидентов больше никогда не произойдёт», – сказал Хабиб Нурмагомедов.
- 24 октября 2022
-
09:39
-
09:32
-
04:52
-
03:08
-
00:27
- 23 октября 2022
-
23:28
-
23:05
-
21:59
-
21:58
-
21:29
-
20:55
-
20:25
-
20:02
-
19:43
-
19:08
-
18:55
-
18:32
-
18:06
-
17:33
-
17:20
-
16:57
-
16:56
-
16:18
-
16:10
-
15:22
-
15:20
-
14:29
-
14:17
-
13:34
-
13:10
-
13:06
-
12:45
-
12:44
-
12:30
-
12:01