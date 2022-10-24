«Пользуясь моментом». Кадыров охарактеризовал Чимаева одним словом. Тот ответил

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время обсуждения спорного судейского решения поединка между россиянином Петром Яном и американцем Шоном О'Мэлли высказался о шведе чеченского происхождения Хамзате Чимаеве.



«Пётр, ты всё равно лучший в своём весе», — писал в своих соцсетях Кадыров. В том же сообщении глава Чечни также упомянул и Чимаева.

«Ну и пользуясь моментом: Хамзат «БОРЗ» — чемпион!» — добавил Рамзан.



«Ахмат — сила», — ответил Хамзат.



Напомним, на UFC 280 между Чимаевым и Абубакаром Нурмагомедовым случилась драка. Вскоре инцидент был улажен. Кадыров впоследствии заявил, что произошло недоразумение.

Рамзан Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым: