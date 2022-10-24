«Пользуясь моментом». Кадыров охарактеризовал Чимаева одним словом. Тот ответил
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время обсуждения спорного судейского решения поединка между россиянином Петром Яном и американцем Шоном О'Мэлли высказался о шведе чеченского происхождения Хамзате Чимаеве.
«Пётр, ты всё равно лучший в своём весе», — писал в своих соцсетях Кадыров. В том же сообщении глава Чечни также упомянул и Чимаева.
«Ну и пользуясь моментом: Хамзат «БОРЗ» — чемпион!» — добавил Рамзан.
«Ахмат — сила», — ответил Хамзат.
Напомним, на UFC 280 между Чимаевым и Абубакаром Нурмагомедовым случилась драка. Вскоре инцидент был улажен. Кадыров впоследствии заявил, что произошло недоразумение.
Рамзан Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым:
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