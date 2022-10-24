«Не забывайте про кардиотренировки!» А. Емельяненко выложил видео из спортзала

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в социальных сетях новый пост, в котором показал видео из спортзала.

В своём последнем бою Александр Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Поединок проходил по правилам бокса и завершился нокаутом Емельяненко уже на 12-й секунде. До этого Александр выиграл на голых кулаках у Джеффа Монсона.



Сейчас Александр Емельяненко готовится к новому бою с главой промоушена «Арена» Сергеем Еркаевым. Поединок запланирован на 6 ноября и состоится на арене ЦСКА.

Ранее Емельяненко высказал мнение о том, что российского бойца UFC Петра Яна засудили в поединке с американцем Шоном О’Мэлли.