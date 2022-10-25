Ковингтон дал согласие на бой с Чимаевым. Победитель станет претендентом на титул
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Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон согласился на поединок с шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
«Ковингтон дал согласие на бой. Сейчас обсуждаются детали контракта. Это будет претендентский поединок. Победитель будет драться за чемпионский пояс», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в команде Чимаева.
Ранее президент UFC Дана Уайт также подтвердил, что в промоушене планируют провести бой между Чимаевым и Ковингтоном в марте следующего года на одном турнире с титульным поединком между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом.
Хамзат Чимаев провёл 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал победу во всех. У Ковингтона 17 побед при трёх поражениях.
Новость по темеДана Уайт сообщил, что работает над боем Чимаев — Ковингтон
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