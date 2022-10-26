Рой Джонс подерётся с бодибилдером в Майами
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53-летний американский боксёр Рой Джонс-младший проведёт бой 28 января в Майами с Робертом Вильмотом, звездой социальных сетей и профессионалом-бодибилдером IFBB. Об этом сообщает TMZ.
Бой будет состоять из пяти раундов по одной минуте.
За свою профессиональную карьеру Рой Джонс-младший провел 75 поединков, одержав 66 побед и потерпев девять поражений. Джонс в последний раз выходил драться в ноябре 2020 года, когда провёл выставочный бой с Майком Тайсоном. По итогам того противостояния победитель выявлен не был — судьи зафиксировали ничью.
Семь великих боксёров, которые начинали с любителей:
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