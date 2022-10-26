Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рой Джонс подерётся с бодибилдером в Майами

Рой Джонс подерётся с бодибилдером в Майами
Комментарии

53-летний американский боксёр Рой Джонс-младший проведёт бой 28 января в Майами с Робертом Вильмотом, звездой социальных сетей и профессионалом-бодибилдером IFBB. Об этом сообщает TMZ.

Бой будет состоять из пяти раундов по одной минуте.

За свою профессиональную карьеру Рой Джонс-младший провел 75 поединков, одержав 66 побед и потерпев девять поражений. Джонс в последний раз выходил драться в ноябре 2020 года, когда провёл выставочный бой с Майком Тайсоном. По итогам того противостояния победитель выявлен не был — судьи зафиксировали ничью.

Российскому пенсионеру очень нужны деньги. Рой Джонс подерётся с американским Кокляевым Российскому пенсионеру очень нужны деньги. Рой Джонс подерётся с американским Кокляевым

Семь великих боксёров, которые начинали с любителей:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022