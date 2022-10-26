В UFC официально объявили о бое Анкалаева и Блаховича

Бойцовский промоушен UFC официально объявил о претендентском поединке в полутяжёлом весе (до 93 кг) между поляком Яном Блаховичем (29-9) и россиянином Магомедом Анкалаевым (17-1), который состоится 11 декабря на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (США).

Анкалаев в своём последнем бою на UFC 277 в июле победил техническим нокаутом во втором раунде американского экс-претендента на титул Энтони Смита. Блахович, бывший чемпион организации, в мае на UFC on ESPN 36 одолел техническим нокаутом (травма колена) австрийца Александара Ракича.

Напомним, возглавит турнир UFC 282 титульный реванш в полутяжёлом весе между чехом Иржи Прохазкой и бразильцем Гловером Тейшейрой.

Ранее стал известен полный кард турнира UFC 282.