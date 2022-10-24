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Стал известен полный кард турнира UFC 282 с участием Магомеда Анкалаева

Стал известен полный кард турнира UFC 282 с участием Магомеда Анкалаева
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Бойцовский промоушен UFC представил полный кард турнира UFC 282, который состоится 11 декабря на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США).

Иржи Прохазка (Чехия) – Гловер Тейшейра (Бразилия).
Робби Лоулер (США) – Сантьяго Понзиниббио (Аргентина).
Ян Блахович (Польша) – Магомед Анкалаев (Россия).
Пэдди Пимблетт (Великобритания) – Джаред Гордон (США).
Александр Густафссон (Швеция) – Овинс Сен-Прё (США).
Даррен Тилл (Великобритания) – Дрикус Дю Плесси (Южная Африка).
Жаирзиньо Розенстрайк (Суринам) – Крис Дакас (США).
Билли Куарантилло (США) – Александр Эрнандес (США).
Ти Джей Браун (США) – Эрик Силва (Венесуэла).
Крис Кёртис (США) – Хоакин Бакли (США).
Кэмерон Саиман (Южная Африка) – Ронни Лоуренс (США).
Даниэль да Силва (Бразилия) – Винисиус Сальвадор (Бразилия).

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