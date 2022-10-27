Александр Емельяненко примет участие в автограф-сессии бойцов промоушена ARENA

В субботу, 29 октября в 13:00, в московском ТРЦ «Ривьера» состоится большая автограф-сессия с участниками предстоящего турнира промоушена ARENA.



Любители единоборств смогут лично пообщаться с такими звёздами, как Александр Емельяненко, Сергей Еркаев, Искандер Зияев, Азизхан Чоршанбиев, Амирхан Оев, Андрей Чуботару, Жан-Мишель Мбок, Гасан Абдиев и Юлия Куценко. Также организаторы планируют устроить розыгрыш призов.

Еркаев — Емельяненко

Напоминаем, 6 ноября на «ЦСКА Арене» состоится первый номерной стадионный турнир промоушена ARENA. В главном бою вечера сойдутся Александр Емельяненко и основатель промоушена Сергей Еркаев.



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