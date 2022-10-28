Рою Джонсу запретили нокаутировать бодибилдера в выставочном бою

В команде 53-летнего американского боксёра Роя Джонса-младшего заявили, что выставочный поединок с бодибилдером Робертом Вильмотом не будет предусматривать возможность нокаута.
«Это будет исключительно выставочный бой. В нём не будет возможности нокаутировать соперника. Он продлится пять раундов по одной минуте», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Джонса.
Поединок Джонса и Вильмота пройдёт 28 января в Майами. За свою профессиональную карьеру Рой провёл 75 поединков, одержав 66 побед и потерпев девять поражений. Джонс в последний раз выходил драться в ноябре 2020 года, когда провёл выставочный бой с Майком Тайсоном. По итогам того противостояния победитель выявлен не был — судьи зафиксировали ничью.
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