Александр Емельяненко объяснил своё поражение нокаутом в бою с Дациком

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вспомнил свой поединок с соотечественником Вячеславом Дациком, в котором он потерпел поражение нокаутом уже на 12-й секунде. По словам Александра, он просто недооценил Вячеслава.



«Подготовка к бою с Дациком у меня прошла очень хорошо. Я набрал отличную форму. Я просто недооценил соперника, недооценил Дацика. Я смотрел его бои, видел, что он не боксирует, не умеет боксировать как боксёр. У него есть один удар из-под жопы, и он как мельница идёт и бьёт.

В принципе, я готовился, но во время боя всё равно где-то эмоции преобладают, грудь колесом. Где-то рука загуляла, Дацик опустил голову и просто пошёл из-под жопы закидывать меня ударами. Я и до этого пропустил от него, в челюсть пропустил, встретил его неплохо. Смотрю, у него аж пол-лица покраснело, он назад пару шагов сделал, встал в недоумении. Я просто поторопился, кинулся на него. Одна из грубейших ошибок, когда ты видишь, что попал, кидаешься добивать, и в этот момент можно пропустить. Пропустил я в область виска. Это слабое место. Борода, виски — здесь находятся нервные окончания», —сказал Емельяненко на своём канале в YouTube.

А. Емельяненко: так будет летать голова Еркаева в нашем бою: