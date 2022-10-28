Адесанья назвал двух бойцов, с которыми хотел бы провести бой

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья назвал имена бойцов, с которыми в будущем хотел бы выйти в октагон.



«Хочу надрать задницу деревенщине Шону Стрикленду. Считаю его хорошим и крепким бойцом, и мне бы хотелось проверить свои силы в поединке с ним. Ну и Хамзат Чимаев, если он для начала добьётся успеха в своей весовой категории. На данный момент чемпион там — Леон Эдвардс, так что сначала Хамзат должен подраться с теми, кто находится на верхних строчках в своём дивизионе. Пока у Чимаева всё хорошо, думаю, в будущем он получит пояс», — приводит слова Адесаньи Sportskeeda.



Свой следующий бой Адесанья проведёт на турнире UFC 281, который состоится 12 ноября в Нью-Йорке. Соперником новозеландского бойца станет бразилец Алекс Перейра.