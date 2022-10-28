«Ужасный бой для Колби». Уиттакер высказался о возможном поединке Чимаев — Ковингтон
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Австралийский боец смешанных единоборств Роберт Уиттакер поделился мнением о возможном поединке между Хамзатом Чимаевым и Колби Ковингтоном.
«На мой взгляд, стилистически это будет ужасный бой для Ковингтона. Если Колби не может проводить тейкдауны, то поединок сразу превращается в кикбоксёрский. Я действительно считаю, что Ковингтон великолепен в том, что он делает, но он не кикбоксёр и не ударник. Он давит и старается бороться, но Чимаев может это нейтрализовать», — сказал Уиттакер в интервью Submission Radio.
Бой между Чимаевым и Ковингтоном может пройти 18 марта на турнире UFC, который должен состояться в Великобритании.
В сентябре Хамзат Чимаев выступил на UFC 279, где одержал победу над Кевином Холландом.
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