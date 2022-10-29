А. Емельяненко рассказал о физической форме в преддверии боя с Еркаевым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о текущей физической форме в преддверии боя с главой промоушена ARENA Сергеем Еркаевым.
«Я нахожусь в лучшей форме, чем когда я был в «Ахмате». Сейчас я и бью, и борюсь, перестал пьянствовать и хулиганить, жир ушёл, чувствую себя очень хорошо, с супругой хотим детей рожать», — приводит слова Емельяненко «Матч ТВ».
Напомним, 6 ноября на «ЦСКА Арене» состоится первый номерной стадионный турнир промоушена ARENA. В главном бою вечера сойдутся Александр Емельяненко и основатель промоушена Сергей Еркаев.
Последний бой Емельяненко провёл с соотечественником Вячеславом Дациком. Противостояние проходило по правилам бокса и завершилось в первом раунде. Дацик нокаутировал соперника на 12-й секунде.
А. Емельяненко: не забывайте про кардиотренировки!
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